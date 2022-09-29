"واتس آب" تطرح طريقة جديدة للمكالمات!

يستعد تطبيق "واتس آب"، في الآونة الأخيرة، لإدخال تعديل "كبير" يتيح من خلاله لمستخدميه، إمكانية إجراء أو الانضمام إلى المكالمات "عبر روابط" يمكن إنشاؤها داخل التطبيق.

ويُشار إلى أنه سيتمكن مستخدمو التطبيق من إرسال "الرابط" لأي شخص يستخدم واتساب لدعوته للانضمام للمكالمة، وحتى لو لم يكن رقمه مسجلًا ضمن قائمة "جهات الاتصال" لديهم، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنًا في السابق.

ومن المعروف أن واتس آب يفرض على مستخدميه، وفي حال أرادوا بدء دردشة مع رقم جديد لأول مرة، أن يقوموا بحفظه ضمن قائمة "جهات الاتصال" على هاتفهم وذلك ليتمكنوا من الكتابة له أو الاتصال به.

وبحسب ما كشف رئيس التطبيق، ويل كاثكارت، فإن ميزة "المكالمات عبر الروابط"، ستظهر لدى مستخدمي التطبيق ابتداءً من هذا الأسبوع؛ وهي تشمل المكالمات الصوتية والمكالمات عبر الفيديو.

وأظهرت الصورة التي نشرها عبر تويتر أن خيارًا جديدًا لإنشاء "روابط المكالمات" سيظهر في أعلى صفحة"CALLS" داخل واتس آب.

ويرى الخبراء أن ميزة إنشاء روابط للمكالمات وإرسالها كدعوات، تأتي ضمن سياق خطة واتس آب لفرض سيطرته أيضًا، على عالم الاعمال ومنافسة تطبيق زووم الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الميزة.

ويعتقد الخبراء أن ميزة "المكالمات عبر الروابط" التي سيوفرها واتس آب هذا الأسبوع، لن تكون بالمستوى المتقدم كتلك التي يقدمها تطبيق زووم، والتي تعتمد عليها الكثير من الشركات في العالم لجدولة وعقد اجتماعاتها عن بُعد.

إلا أن واتس آب الذي يضع "عينه" على جمهور زووم، يملك إمكانية تطوير هذه الميزة بسرعة، لسحب "بساط" عقد اجتماعات العمل من زووم في مرحلة لاحقة.

جدير ذكره أن واتس آب هو تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا في العالم، مع قاعدة جماهرية تتعدى الـ 2 مليار مستخدم، وهذه النقطة تحديدًا يعتمد عليها واتس آب في محاربة منافسيه.