طريقة عمل حلى اللوتس الباردة، ونقدم لكم في وس الباردة وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال طريقة عمل حلى اللوتس، حيث يبحث الكثير من المتابعين وخاصة من ربات البيوت عن طريقة عمل حلى اللوتس الباردة وهي من الحلويات المحببة للكثير من الأطفال وأفراد الأسرة، وقد زادت في الآونة الأخيرة عمليات البحث عن الموضوع عب محركات البحث المختلفة، ونتيجة لذلك قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: طريقة عمل حلى اللوتس الباردة، ولمعرفة الطريقة نرجو منكم متابعة المقال للنهاية.

طريقة عمل حلى اللوتس الباردة

أولاً: المقادير

1- لتحضير طبقة البسكويت :

- الزبدة : 100 غراماً (مذوبة)

- بسكويت : كوب (اللوتس المطحون)

- بسكويت : 2 كوب (السادة المطحون)

2- لتحضير الطبقة الكريمية :

- القشطة : علبة

- حليب : كوب (مجفف)

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- لبن زبادي : 2 كوب (منكه حسب الذوق)

- جبن كريمي : نصف كوب

3- للتزيين :

- الزبدة : حسب الرغبة (كريمة زبدة اللوتس)

- بسكويت : حسب الرغبة (بسكويت لوتس)

ثانياً: طريقة التحضير:

- نضع البسكويت السادة وبسكويت اللوتس في وعاء ونضيف الزبدة المذوبة ونحرك حتى تختلط معاً جيداً ويمتص البسكويت الزبدة تماماً.

- نضع طبقة البسكويت في صينية التشيز كيك ونسويها جيداً.

- نخلط الزبادي والسكر والحليب والقشطة والجبنة الكريمية بالخلاط الكهربائي حتى تمتزج جيداً ثم نضعها فوق طبقة البسكويت.

- نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 180 لربع ساعة.

- تبرد ثم نضع طبقة كريمة زبدة اللوتس ونزين ببسكويت اللوتس ونضع الصينية في الثلاجة لعدة ساعات أو لمدة ليلة كاملة وبذلك يكون حلى اللوتس جاهزاً.