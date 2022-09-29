تشافي يوجه طلبا بشأن بديل بوسكيتس

قال تقرير صحفي إسباني، إن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، يطالب إدارة النادي بسرعة حسم صفقة زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد.



ويتحرك مسؤولو سوسيداد لمحاولة إقناع اللاعب بتمديد عقده حتى صيف 2027.

وبحسب قناة "Esports 3" الإسبانية، فإن تشافي طلب من إدارة برشلونة بسرعة حسم الصفقة، خوفا من أن يكون أكثر تكلفة حال مدد عقده مع ريال سوسيداد.



وتسعى إدارة ريال سوسيداد لتمديد عقد اللاعب، ووضعه في المستوى الأول بالنسبة للرواتب في الفريق، ورفع قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 90 مليون يورو.



ويعد زوبيميندي أفضل بديل لسيرجيو بوسكيتس في خط الوسط، حيث لم يحسم الأخير قراره النهائي سواء بالبقاء في صفوف البارسا أو الرحيل إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.