مجلس النواب اللبناني يخفق في انتخاب رئيساً للبلاد

أخفق مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيساً جديداً للبلاد.

ويُشار إلى أن انتخاب مجلس النواب للرئيس، جاء قبل نحو شهر من انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون.

وبدوره أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انتهاء عملية فرز الأصوات، وجاءت نتائج التصويت في الجولة الأولى من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية كالتالي: "63 ورقة بيضاء، 36 صوتا للنائب ميشال معوض، و11 صوتا لـ سليم إده، أسماء أخرى 12 صوتا"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ونتيجة لذلك أعلن نبيه بري رفع الجلسة لعدم توافر النصاب اللازم، وختم الجلسة قائلا: "إن لم يحدث أي توافق لا يمكننا أن ننتخب رئيسا ولا مجلسا نيابيا".

وأضاف:"وفي المرة المقبلة حين أشعر أنه يمكن أن يحصل توافق سأدعو فوراً إلى جلسة ثانية".

وكانت قد انطلقت أولى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في ساحة النجمة برئاسة رئيس مجلس النواب، بعد أن تأمين النصاب القانون لانعقاد الجلسة بحضور 120 نائبا