ما قصة شارة الكابتن فلسطينية.. شارة الكابتن فلسطينية، بعد أن قررت المنتخبات المشاركة حمل شارة علم أوكرانيا وعلم ما يسمى المثليين على أكتافهم خلال بطولة كأس العالم 2022 مونديال قطر، وتجاوب الكثير من المنتخبات لهذا الشأن، قرر البعض إطلاق حملة مماثلة لحمل ألوان العلم الفلسطيني تضامنا مع الفلسطينيين جراء الانتهاكات "الإسرائيلية بحقهم، وذلك أسوة بالتضامن مع الشعب الأوكراني بسبب الحرب بينه وبين روسيا التي بدأت منذ نحو 6 شهور ولم تنت بعد.

قصة شارة الكابتن فلسطينية

والملايين من عشاق كرة القدم حول العالم يبحثون عن، ما قصة شارة الكابتن فلسطينية.. شارة الكابتن فلسطينية، وذلك بعد أن ضجت مواقع التواصل بحملة إعلامية ضخمة، تدعو قادة المنتخبات العربية بمونديال قطر لارتداء شارة قائد المنتخب بألوان علم فلسطين، ردًا على ازدواجية الغرب وإعلان منتخبات أوروبية ارتداء شارات قيادة لدعم حملات سياسية أو أيديولوجية، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قصة شارة الكابتن فلسطينية، لتتعرفوا على تفاصيل الحملة وتشاركوا بها بعد أن أصبحت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

#شارة_الكابتن_فلسطينية



We are all for it 🇵🇸 pic.twitter.com/bKyYK3AiVx — Man U Troll Football (@ManUtdComics) September 25, 2022

شارة الكابتن فلسطينية

وبعد أن دعم لاعبون دوليون لهم وزنا على المستوى العالمي دولة أوكرانيا بسبب حربها مع روسيا، كما إن هناك تسع دول دعمت المثليين، أقدم مغردون وإعلاميون على التفاعل بشكل كبير مع الحملة من خلال المشاركة على وسمي، شارة قيادة فلسطين، و، شارة الكابتن فلسطينية، وذلك تعبيراً منهم عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية ورغبة في إيقاظ العالم ورفض ازدواجية المعايير، في مثل هذا المحفل الدولي عند انطلاق كأس العالم في قطر 2022.

#شارة_الكابتن_فلسطينية.. حملة تدعو المنتخبات العربية في مونديال #قطر لارتداء ألوان العلم الفلسطيني على شارة القيادة ردا على حملة لارتداء منتخبات أوروبية لشارات تدعم #أوكرانيا والمثليين#الجزيرة_مونديال22 pic.twitter.com/0PUogq06t1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 27, 2022

شارة قيادة فلسطين

هناك مئات الآلاف تضامنوا مع حملة، شارة قيادة فلسطين، وشارة الكابتن فلسطينية، وذلك دعما منهم للقضية الفلسطينية في مواجهة أبشع محتل على وجه الأرض، حيث إن من بين المتضامنين اليوتيوبر الفلسطيني المقيم في قطر محمد عدنان، الذي كان من أوائل النشطاء الذين أيّدوا حملة (شارة الكابتن فلسطينية)، فقد استمر في الحشد لها عبر مواقع التواصل، وردّ على بعض غير المؤيدين للفكرة، وأيضا المعلق اليمني خليل البلوشي، وغيرهم مئات الآلاف، وبهذا القدر نكون قد أرفقنا لكم، ما قصة شارة الكابتن فلسطينية.. شارة الكابتن فلسطينية.