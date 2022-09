ما قصة شارة الكابتن فلسطينية.. شارة الكابتن فلسطينية، بعد أن قررت المنتخبات المشاركة حمل شارة علم أوكرانيا وعلم ما يسمى المثليين على أكتافهم خلال بطولة كأس العالم 2022 مونديال قطر، وتجاوب الكثير من المنتخبات لهذا الشأن، قرر البعض إطلاق حملة مماثلة لحمل ألوان العلم الفلسطيني تضامنا مع الفلسطينيين جراء الانتهاكات "الإسرائيلية بحقهم، وذلك أسوة بالتضامن مع الشعب الأوكراني بسبب الحرب بينه وبين روسيا التي بدأت منذ نحو 6 شهور ولم تنت بعد.

والملايين من عشاق كرة القدم حول العالم يبحثون عن، ما قصة شارة الكابتن فلسطينية.. شارة الكابتن فلسطينية، وذلك بعد أن ضجت مواقع التواصل بحملة إعلامية ضخمة، تدعو قادة المنتخبات العربية بمونديال قطر لارتداء شارة قائد المنتخب بألوان علم فلسطين، ردًا على ازدواجية الغرب وإعلان منتخبات أوروبية ارتداء شارات قيادة لدعم حملات سياسية أو أيديولوجية، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قصة شارة الكابتن فلسطينية، لتتعرفوا على تفاصيل الحملة وتشاركوا بها بعد أن أصبحت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

