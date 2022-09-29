رونالدو يلجأ إلى عالم نفس لتخطي الاكتئاب..!

قرر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اللجوء إلى أحد أشهر علماء النفس لمساعدته في تجاوز الفترة الصعبة وحالة الاكتئاب التي يعانيها في حياته المهنية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن رونالدو طلب مساعدة جوردان بيترسون، و هو عالم نفس سريري بارع نشر أبحاثا في أعرق المجلات الطبية في جميع أنحاء العالم.

وقرر مهاجم مانشستر يونايتد دعوة عالم النفس إلى منزله في مانشستر أثناء زيارة بيترسون للمملكة المتحدة، منذ حوالي أسبوعين، ونشر رونالدو صورة لهما على حسابه في "إنستغرام".

وكشف جوردان أن كريستيانو تلقى العلاج وبدا في حالة أفضل بكثير بعد اجتماعه معه، وذلك عندما حل ضيفا في برنامج بيرس مورغان وسأله المذيع البريطاني عن زيارته لرونالدو.

وقال الخبير النفسي: "لقد واجه بعض المشاكل في حياته قبل بضعة أشهر وأرسل له صديق بعض مقاطع الفيديو الخاصة بي، وقال إنه شاهدها. ثم قرأ أحد كتبي ووجده مفيدا، أراد التحدث. ذهبت إلى منزله وتحدثنا لمدة ساعتين تقريبا".

وتابع:"أراني جميع معداته للبقاء في حالة ممتازة، وتحدثنا عن شركاته، تحدثنا في الغالب عما يريده في المستقبل وبعض العقبات التي يواجهها".

وقال عالم النفس إن رونالدو يعاني من الاكتئاب وقرر طلب المساعدة المهنية.

ويعاني رونالدو الذي اعتاد خوض دقائق المباراة كاملة وهو يسعى خلف الأهداف، من الجلوس على دكة البدلاء هذا الموسم، ومن بين المباريات العشر التي لعبها مانشستر يونايتد خلال موسم 2022-2023، شارك الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية، ثلاث مرات أساسيا فقط.

ويبدو أنه رونالدو خارج حسابات مدرب الفريق الهولندي إريك تن هاغ الذي يفضل إشراك الإنجليزي ماركوس راشفورد.