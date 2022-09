موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن.. التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، يهتم عشاق الدوري الألماني في البحث عن مواعيد ومواقيت مباريات الدوري الأماني الدرجة الأولى، لاسيما أن هناك فرقا كبرى تعلب في هذا الدوري وتتنافس على الألقاب أبرزها بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وباير ليفركوزن، حيث من المقرر أن تنطلق يوم غد مباراة بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والقدس، الثامنة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، الموافق 30 سبتمبر 20222، ضمن الجولة التاسعة من بطولة البوندز ليجا على ملعب أليانز أرينا معقل النادي البافاري، وعلى الرغم من البداية السيئة للنادي البافاري هذا الموسم إلا إن عشاقه متفائلون في أن يتخطى الأزمة ويسير على طريق الانتصارات الذي عهدوه عليه منذ سنوات عدة مضت.

ويبحث عشاق كرة القدم الألمانية عن، موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد باير ليفركوزن.. التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، حيث إن هذه المباراة تمثل الكثير بالنسبة للاعبي بايرن ميونخ ومدربهم الشاب، حيث يأملون في العودة إلى سكة الانتصارات بعد مباريات عدة لم يفوزوا بها، ولذلك يحرص فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، متى مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، حتى تشاهدوا المباراة عبر بث مباشر إما على شاشات العرض أو من خلال المواقع المختصة ببث المباريات.

ويرفق لكم فريق العمل، معلق مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن غدا، لأن معلق المباراة يعد من أهم ركائز المباراة حيث يجلب المتعة والإثارة ويضع المشاهد في قلب المباراة كأنه يشاهدها من مدرجات الملعب مباشرة، كما نرفق لكم، التشكيل المتوقع لـ بايرن ميونخ غدا

خط الدفاع: بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيس.

خط الوسط: كيميتش، تياجو، جنابري.

خط الهجوم: مولر، كومان، ماني

Bayern director Salihamidžić on Mané situation: “Sadio still needs bit of time. He has to get used to the Bundesliga, but he will - I speak regularly with him”, tells Bild. 🔴 #FCBayern



“Sadio is one of the best players in the world, we will still have a lot of joy with him”. pic.twitter.com/P6INL7VGgE