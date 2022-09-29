القيادي عدنان: دماء شهداء جنين هي الطريق لرسم معالم الانتصار

أكد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس 29/9/2022، أن دماء شهداء جنين بالضفة المحتلة، الأطهار التي روت تراب الوطن هي الطريق لرسم معالم الانتصار لشعبنا وأمتنا على الاحتلال المجرم.

وحيا القيادي عدنان، شهداء جنين الأبطال عبد الرحمن خازم ومحمد براهمة ومحمد أبو ناعسة وأحمد علاونة، الذين سطروا ملحمة بطولية في مواجهة الاحتلال وارتقوا مقبلين غير مدبرين.

وقال :" نقف جنين اليوم بشبابها ومجاهديها الذين يعشقون الشهادة ويحرصون عليها كحرص عدوهم على الحياة، ويجسدون حالة تليق بشعبنا وعطائه المستمر. "

وحيا، الجبل الشامخ وأيقونة مخيم جنين أبو الرعد خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن والذي قدم فلذات أكباده على طريق القدس والأقصى.

كما أبرق بالتحية لجماهير شعبنا البطل في جنين التي تؤكد على حقنا في استمرار مقاومة الاحتلال، ومحافظات الضفة الذين وقفوا مساندين لها.

وشد القيادي عدنان، على أيدي مجاهدينا الأبطال في سرايا القدس وكتيبة جنين المظفرة التي أذاقت العدو الويلات وأصبحت تكلفه الكثير في حال تفكيره باقتحام مخيماتنا وقرانا.