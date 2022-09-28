محدث مقاومون يستهدفون سيارة مستوطنين قرب الخليل

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، النار تجاه سيارة مستوطنين قرب بلدة خرسا جنوب مدينة دورا بالخليل جنوب الضفة المحتلة.

وقالت القناة "14" العبرية: " إن سيارة مسرعة أطلقت النار تجاه سيارة للمستوطنين قرب الخليل".

وأفادت ما تسمى "إنقاذ بلا حدود"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تهرع إلى مكان الحدث جنوب الخليل، لا حديث عن إصابات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن إطلاق نار من سيارة فلسطينية مسرعة قبل وقت قصير تجاه سيارة (إسرائيلية) قرب الخليل - تضررت المركبة ولم تقع إصابات، والجنود يقومون بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذين". وفق قوله.

واستشهد صباح اليوم، الشبان عبد فتحي خازم، ومحمد محمود الونة، وأحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة، خلال اشتباكات مسلحة إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف مخيم جنين، ومحاصرتها منزلا كان يتواجد فيه شقيق الشهيد رعد خازم، منفذ عملية شارع "ديزنغوف" في تل أبيب قبل نحو ستة أشهر.

ومؤخرا، تزايدت اعتداءات المستوطنين بالضفة، وتصاعدت جرائمهم بحق الفلسطينيين، فيما تتغاضي سلطات الاحتلال عن تلك الاعتداءات، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف وتشجيع الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، وهو ما دفع المقامون للرد على تلك الاعتداءات بالعمليات الفدائية والاشتباكات المسلحة.