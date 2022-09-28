الأردن أمينا عامًا للرابطة العربية للطبيب العام وفلسطين نائبا للأمين العام

انتخب الأردن امينا عامًا للرابطة العربية للطب العام خلال الاجتماع الأول للرابطة عقد اليوم في فندق الميريديان.

واختار رؤساء جمعيات الطب العام العربية، رئيس جمعية الطبيب العام الأردنية ينقابة الأطباء الدكتور محمود هاشم أمينا عاما للرابطة، وعضو الجمعية الدكتور إبراهيم أبو تينة مساعدا للرئيس للشؤون الادارية ومنسقا عاما للرابطة لمدة اربع سنوات، والدكتور اياد سمارة من فلسطين نائبا للامين العام.

وشارك في الاجتماع الأول للرابطة العربية رؤساء جمعيات الطب العام في فلسطين ولبنان وتونس والجزائر والمغرب، وتم انتخاب اعضاء الامانة العامة للرابطة

ويفتتح مساء غد الخميس فعاليات المؤتمر التاسع للطبيب العام والمؤتمر الاول للطبيب العام العربي تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، والذي تنظمه جمعية الطبيب العام الاردنية.

ويلقي الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية، الدكتور طلال ابوغزال كلمة تذكارية في افتتاح المؤتمر.

وقال رئيس الجمعية والمؤتمر الدكتور محمود هاشم، ان المؤتمر سيناقش احدث المستجدات في اختصاصات طبية مختلفة من خلال 40 محاضرة يلقيها 40 محاضرا اردنيا وعربيا، بالاضافة الى ورشتي عمل حول انعاش القلب والرئتين والاختناق، في اليوم الاول، وحول تصوير البطن باستخدام الامواج فوق الصوتية "السونار" في اليوم الثاني.

واضاف ان مواضيع المؤتمر ذات محتوى غني جدا هو الاول من نوعه على مستوى مؤتمرات الجمعية، تتطرق لامراض السرطان والسمنة والقلب والشرايين وامراض الجهاز الهضمي و الامراض العصبية والنسائية والتوليد والجراحة والاطفال والعظام والمفاصل والروماتيزم والدم والجلدية والانف والاذن والحنجرة والعقم عند الرجال والنساء.

ويذكر ان المؤتمر معتمد من قبل المجلس الطبي لغايات احتساب ساعات التعليم الطبي المستمر.

ويقام على هامش المؤتمر معرضا طبيا تشارك به نحو 20 شركة ادوية ومعدات طبية محلية وعربية واجنبية.