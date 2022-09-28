"كوخافي" يعطي الضوء الأخضر للبدء بعملية اغتيالات موسعة عبر القصف الجوي بالضفة

أعطى رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الجنرال "أفيف كوخافي"، مساء اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، الضوء الاخضر لجنوده للبدء في عملية اغتيالات موسعة عبر القصف الجوي بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة 13 العبرية: "إن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي خلال مناقشة اليوم مع كبار قادة المنظومة الأمنية، حيثما توجد معلومات استخبارية عن مسلحين فلسطينيين - ادخلوا وتعاملوا معهم، كما وافق كوخافي في بعض الحالات على تنفيذ استهدافات من الجو، إذا لم تكن هناك طريقة أخرى للتعامل مع المسلحين". وفق قولها.

وقبل أيام، قرر جيش الاحتلال استخدام الطائرات المسيّرة الهجومية مع تصاعد تصدي المقاومين لقواته خلال اقتحامها المدن والقرى الفلسطينية.