الأونروا تستمر بصرف مساعدات نقدية لإعادة بناء منازل مدمرة في غزة

من المقرر أن تبدأ الأونروا بصرف مساعدات نقدية للعائلات المتضررة لأصحاب المنازل التي دُمرت خلال تصعيد مايو 2021، من خلال البنوك اعتباراً من يوم غد الموافق 29 سبتمبر 2022.

وقالت الاونروا انها ستسلم 42 عائلة جديدة دفعة أولى لإعادة الإعمار ليصل بذلك العدد الإجمالي للأسر المستفيدة إلى 534 عائلة، بينما ستتمكن 120 عائلة من ضمن هذه العائلات من تحصيل الدفعات المتبقية لها حسب نسبة إنجاز أعمال البناء.

وأضافت في بيان لها:"فيما تستمر الأونروا في دفع بدل إيجار لعدد 552 عائلة عن الفترة من سبتمبر حتي ديسمبر 2022. ومنذ إنتهاء صراع مايو2021 وحتى هذا اليوم، بلغ إجمالي المبلغ المدفوع لإعادة إعمار المنازل التي دُمرت بشكل كلي حوالي 16 مليون دولار أمريكي.