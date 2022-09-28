د. الهندي: تصعيد الاحتلال بجنين يزيد الاحتقان ويعزز حالة النهوض المقاوم

أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، أن مدينتي جنين ونابلس تحولتا إلى عنوان للبطولة والتضحية، مشيرًا إلى أن ما حصل اليوم هو تعبير عن فشل الاحتلال في تحقيق ما تُسميه "كاسر الأمواج".

وقال د. الهندي في تصريح لإذاعة "صوت القدس"، إن الشعب الفلسطيني نهض ولا يُمكن لدولة الاحتلال أن تقضي على المقاومة، مبينًا أن كل الشعب الفلسطيني انخرط بالمواجهة، بما فيهم أبناء الأجهزة الأمنية.

وشدد على أن التصعيد "الإسرائيلي" في جنين لن يخضع الشعب الفلسطيني، بل سيزيد حالة الاحتقان بما يعزز حالة النهوض المقاوم في الضفة.

كما أكد د. الهندي أن شخص رعد خازم لوحده أربك دولة الاحتلال.