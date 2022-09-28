كروس يكشف مرشحه الأبرز للفوز بمونديال قطر

اعتبر الدولي الألماني السابق توني كروس، أن منتخب البرازيل يعد المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر من 20 نوفمبر، وحتى 18 ديسمبر 2022.

وقال توني كروس (32 عاما) في تصريحات لمدونة "إينفاخ مال لوبن" الصوتية اليوم الأربعاء: "المنتخب البرازيلي هو المرشح الأوفر حظا بالنسبة لي".

وأضاف نجم فريق ريال مدريد الحالي: "منتخب البرازيل يضم 3 أو 4 لاعبين أراهم يوميا، وأعتقد أنهم يتمتعون بمستويات جيدة حقا".

ويلعب النجم الألماني المخضرم، الذي اعتزل اللعب الدولي عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، إلى جوار ثلاثة لاعبين برازيليين في فريق ريال مدريد، وهم: فينيسيوس جونيور، ورودريغو وإيدير ميليتاو.

بينما انتقل البرازيلي كاسيميرو، زميل كروس السابق في الفريق الملكي، إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح كروس، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، إنه بالنظر إلى النتائج الأخيرة للمنتخب البرازيلي، يمكن توقع أنه سيفوز بالكثير، وأشار إلى أن الفريق يتمتع بمزيج جيد من أساليب اللعب.

ويقدم المنتخب البرازيلي أداء رائعا في ضوء توهج نجمه نيمار، الذي ساهم في فوزه العريض على نظيره التونسي (5-1) في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس.

بعكس منتخبات مثل الفرنسي حامل لقب كأس العالم، إضافة إلى ألمانيا وإنجلترا، التي بدت بعيدة عن مستوياتها المعهودة خلال منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا، والتي اختتمت أمس الثلاثاء.

يذكر أن المنتخب البرازيلي، بطل العالم 5 مرات، توج آخر مرة بلقب كأس العالم في نسخة عام 2002.