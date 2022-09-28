7 إصابات بينها خطيرة برصاص الاحتلال قرب البيرة

أُصيب 7 مواطنين بينها خطيرة برصاص الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة المحتلة.

وأشارت مصادر طبية، بأن 7 إصابات برصاص الاحتلال بينها واحدة بحالة حرجة وصلت المشفى لتلقي العلاج.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء 28/9/2022 عن ارتقاء أربعة شهداء و44 إصابة بينهم إصابات خطيرة، اثنين تم انتشالهما بعد ارتقائهما داخل المنزل المستهدف في مخيم جنين وهما محمد براهمة الملقب "بالواني" من بلدة عنزة و"عبد الرحمن خازم" شقيق الشهيد رعد حازم، بالإضافة إلى الإعلان عن ارتقاء الشهيد أحمد علاونة، بالإضافة الى ارتقاء الشهيد محمد أبو ناعسة.