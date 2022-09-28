إصابات بالاختناق في مواجهات جنوب بيت لحم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، استنكاراً لجريمة الاحتلال في جنين، التي راح ضحيتها أربعة شهداء وعدد من الجرحى.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات تركزت في منطقتي "السمان" و"النشاش"، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت، ما ادى الى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء 28/9/2022 عن ارتقاء أربعة شهداء و44 إصابة بينهم إصابات خطيرة، اثنين تم انتشالهما بعد ارتقائهما داخل المنزل المستهدف في مخيم جنين وهما محمد براهمة الملقب "بالواني" من بلدة عنزة و"عبد الرحمن خازم" شقيق الشهيد رعد حازم، بالإضافة إلى الإعلان عن ارتقاء الشهيد أحمد علاونة، بالإضافة الى ارتقاء الشهيد محمد أبو ناعسة.