التربية: غداً دوام في جميع مدارس الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله، مساء اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، أن غداً الخميس يوم دوام في جميع مدارس فلسطين.

وفي ذات السياق، نفى اتحاد المعلمين الأنباء عن إعلان الإضراب، مؤكدًا انتظام الدوام غداً.

يأتي ذلك في وقت استشهد فيه 4 مواطنين فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، صباح اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2022، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مخيم جنين، ومحاصرة منزل واستهدافه بصاروخ.

وأعلنت الوزارة، في تحديث (الساعة 01:00 ظهراً): ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 4 منذ صباح اليوم، خلال عدوان شنه الاحتلال الإسرائيلي على المدينة، وهم "عبد فتحي حازم، محمد محمود الونة، أحمد نظمي علاونة، محمد أبو ناعسة"





الاخوات والاخوة #تنويه لم يصدر عن الاتحاد اي بيان بخصوص الدوام غدا حتى الان المجد للشهداء الحرية للاسرى الشفاء التام للجرحى Posted by ‎الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين‎ on Wednesday, September 28, 2022

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