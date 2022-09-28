"القوى الوطنية الإسلامية" تنعى شهداء جنين وتعلن الحداد العام وتدعو للاشتباك مع العدو

نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، مساء اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022 ثلةً من أقمار جنين البطولة؛ الذين ارتقوا صباح اليوم مقبلين غير مدبرين أثناء دفاعهم عن المخيم وتصديهم لقوات الاحتلال التي توغلت لاستهداف منزل عائلة خازم الأبطال؛ ما أدى لارتقاء الشهيد عبد خازم (شقيق الشهيد رعد خازم)؛ والشهيد أحمد علاونة؛ والشهيد محمد ألونة؛ والشهيد محمد أبو ناعسة.

ودعت اللجنة لإعلان الحداد العام في قطاع غزة على أرواح شهداء جنين، وباشرت بفتح بيت عزاء للشهداء في ساحة الجندي المجهول في غزة اعتباراً من الساعة الرابعة عصر غد الخميس.

كما دعت اللجنة جميع قوى وفصائل شعبنا في الضفة الغربية لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال، وتدفيعه ثمناً باهظاً لاحتلاله وجرائمه واستخفافه بشعبنا وتدنيسه مقدساتنا، وأكدت اعتزازها بمقاومتنا بالضفة الغربية لدورها الأصيل في مجابهة الاحتلال، وإعادة العلاقة مع الاحتلال لطبيعتها كشعب محتل وبين الصهاينة كقوة محتلة، ألا وهي إدامة الاشتباك معه حتى دحره وتحرير أرضنا.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء 28/9/2022 عن ارتقاء أربعة شهداء و44 إصابة بينهم إصابات خطيرة، اثنين تم انتشالهما بعد ارتقائهما داخل المنزل المستهدف في مخيم جنين وهما محمد براهمة الملقب "بالواني" من بلدة عنزة و"عبد الرحمن خازم" شقيق الشهيد رعد حازم، بالإضافة إلى الإعلان عن ارتقاء الشهيد أحمد علاونة، بالإضافة الى ارتقاء الشهيد محمد أبو ناعسة.