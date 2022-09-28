مهجة القدس: محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأسير خليل عواودة

مددت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، اعتقال الأسير خليل محمد عواودة ليوم الأحد المقبل 02/10/2022م بحجة ضبط الهاتف الذي كان يتواصل فيه مع عائلته

وقالت مؤسسة مهجة القدس في تصريح صحفي :" إن محكمة الاحتلال الصهيوني مددت اعتقال الأسير خليل محمد عواودة ليوم الأحد المقبل 02/10/2022م بحجة ضبط الهاتف الذي كان يتواصل فيه مع عائلته أثناء نقله من مستشفى أساف هروفيه إلى سجن عيادة الرملة بعد تحسن وضعه الصحي".

يذكر أن الأسير خليل محمد عواودة علق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 171 يوماً بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه بتاريخ 02/10/2022م.