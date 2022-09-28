صور..  إصابات باعتداء مستوطنين على أهالي قرية مادما بنابلس

أصيب، ظهر اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين إثر اعتداء مستوطنين وجنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قرية مادما في جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة ثمانية مواطنين من عائلة واحدة بجروح في اليد وأجزاء أخرى من الجسم إثر اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على أهالي قرية مادما.

وبحسب بيان صادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد أصيب 8 مواطنين نقل 3 منهم إلى مستشفى رفيديا نتيجة اعتداءات المستوطنين على أهالي قرية مادما جنوب نابلس

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، شاببين وهما: (أحمد عبد الغني زيادة، أدهم مازن زيادة) بعد الاعتداء عليهما في مدينة نابلس.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال قرابة 5 آلاف أسير وأسيرة داخل المعتقلات وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية، كما وتشهد قرى ومدن الضفة حالة من الغليان بعد استشهاد اربعة مقاومين في جنين، صباح اليوم.



