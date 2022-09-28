القائد النخالة: جرائم العدو في جنين والضفة الغربية لن تجعلنا نقف مكتوفي الأيدي

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، مساء اليوم الأربعاء " إن جرائم العدو في جنين والضفة الغربية لن تجعلنا نقف مكتوفي الأيدي وسنقوم بواجباتنا والرد على هذه الجرائم".

وأكد القائد النخالة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على وحدة الشعب الفلسطيني ستبقى في سلم أولوياتنا، مقدماً العزاء للشعب الفلسطيني وعوائل الشهداء الذين ارتقوا في جنين اليوم.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء أربعة شهداء وإصابة 44 مواطن عقب اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مخيم جنين ومداهمة منزل الشهيد رعد خازم، والتي اعقبها وقوع اشتباكات عنيفة بين الاحتلال ومجاهدو سرايا القدس كتيبة جنين.

يذكر أن اثنين من الشهداء تم انتشالهما من داخل منزل والد الشهيد رعد خازم المستهدف في مخيم جنين وهما محمد براهمة الملقب "بالواني" من بلدة عنزة و"عبد الرحمن خازم" شقيق الشهيد رعد حازم منفذ عملية "تل أبيب" بعد محاصرة المنزل، واستهدفه بصاروخ، ما ألحق به أضرارًا كبيرة وارتقاء الشهداء.