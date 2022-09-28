لجان المقاومة تنعى شهداء جنين وتؤكد أن العدو الصهيوني سيدفع ثمن جرائمه

نعت لجان المقاومة في فلسطين، شهداء مخيم جنين الأبطال، مؤكدة أن هذه الدماء ستزهر نصرا كبيرا وحرية لشعبنا وسيدفع العدو الصهيوني ثمنها باهظا وغاليا.

وقال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين "محمد البريم": إن ارتقاء الشهداء الأطهار لن يكسر عزيمتنا ولن يوقف مقاومتنا وشعبنا ومقاومته الأصيلة سيستمر في مواجهة ومجابهة جرائم العدو الصهيوني حتى هزيمته"

وأضاف أبو مجاهد في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" أن طريق ومسيرة مقاومة شعبنا التي تعبد كل يوم بدماء الشهداء العظام وبأشلاء المقاتلين والثوار البواسل لن تتوقف ولن تنطفئ جذوتها حتى زوال الكيان الصهيوني الغاصب ودحره عن كامل تراب فلسطين الطاهر".

وأردف :" الضفة كانت ولا زالت وستبقى الساحة الأهم في الصراع مع العدو الصهيوني وفي مشروع الانتفاضة والمقاومة وندعو إلى دعم ومساندة القاعدة الصلبة للمقاومة هناك بكل الإمكانيات والسبل المتاحة لمواجهة التحديات المتعاظمة التي تواجه شعبنا أرضاً وإنسانا ومقدسات".

وأكد أبو مجاهد " رهاننا على مقاومتنا وشبابنا المقاوم في كل ربوع فلسطين ونحن على يقين بأن كيان العدو الصهيوني زائل وأن النصر حليف شعبنا المقاوم مهما عظمت التضحيات".