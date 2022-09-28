لاعب برشلونة يغيب عن الكلاسيكو

أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم الأربعاء، إصابة هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لبرشلونة في العضلية النعلية بالساق اليسرى.



وأعلن الجهاز الطبي للنادي الكتالوني أن اللاعب الإسباني سيغيب عن اللعب لفترة لم يحددها، موضحا أنه بناء على تطور حالته ستحدد جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة للبارسا.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيليرين سيغيب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ليتأكد عدم لحاقه بلقاء الكلاسيكو المقرر له يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وكان بيليرين قد شعر بمتاعب في العضلية النعلية للساق اليسري خلال المران الذي أجراه برشلونة أمس الثلاثاء.



ويضاف غياب بيليرين لقائمة الغائبين عن اللعب مع البارسا للإصابة، وتضم الهولنديين ممفيس ديباي وفرينكي دي يونج والأوروجوائي رونالد أراوخو والفرنسي جول كوندي والذين تعرضوا للإصابة مع منتخبات بلادهم.