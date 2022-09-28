داخلية غزة تعلن كشف جديد لأسماء المسافرين غدًا للسفر عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة يوم غد الخميس 29 سبتمبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو المتبقي من الحافلة السادسة، والسابعة حتى الرقم (270) من الكشف رقم (2022/33) هنـــــــــا ، والحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/37) هنــــــــــا.

وأكدت ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر. وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الداخلية، إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت الداخلية، من المسافرين بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأبناء في حال سفرهم مع أحد الوالدَين دون الآخر.