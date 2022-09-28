صور المنزل المستهدف في جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:53 ص
28 سبتمبر 2022
المنزل المستهدف-جنين.jpg
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المنزل المستهدف-جنين.jpg
المنزل المستهدف.jpg
المنزل المستهدف في جنين.jpg
المنزل المستهدف في جنين لساعات 3.jpg
 

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