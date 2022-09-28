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بالفيديو
الاحتلال يبدأ بالانسحاب من بعض مناطق مخيم جنين بعد مقاومة ضارية من كتيبة جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:57 ص
28 سبتمبر 2022
الاحتلال يبدأ بالانسحاب من مخيم جنين بعد مقاومة ضارية من كتيبة جنين
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