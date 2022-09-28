بالفيديو الاحتلال يبدأ بالانسحاب من بعض مناطق مخيم جنين بعد مقاومة ضارية من كتيبة جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:57 ص
28 سبتمبر 2022
انسحاب.PNG
اعلان اسفل صورة الخبر

الاحتلال يبدأ بالانسحاب من مخيم جنين بعد مقاومة ضارية من كتيبة جنين

 

متعلقات