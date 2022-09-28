الإعلام العبري: رفع حالة التأهب القصوى في القدس

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 28/9/2022/ رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى في مدينة القدس المحتلة.

ووفقاً لوسائل الإعلام العبرية، فسيتم رفع حالة التأهب القصوى في مدينة القدس باعتبارها المركز الرئيسي لانفجار الوضع الأمني.

وفيما سبق رفعت قوات الاحتلال حالة التأهب خلال فترة الأعياد اليهودية التي تستمر في 18 من الشهر المقبل.

وينتشر الآلاف من جنود الاحتلال في القدس المحتلة، وفي الحواجز على امتداد خط التماس وأماكن الترفيه والكنس وغيرها من الأماكن المكتظة.

وتفرض سلطات الاحتلال إغلاقاً على الضفة الغربية، خلال فترة الأعياد اليهودية، كما تغلق المعابر مع قطاع غزة