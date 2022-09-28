بالفيديو مقاومون يستهدفون أحد جيبات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:52 ص
28 سبتمبر 2022
استهداف جيب.PNG
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مقاومون يستهدفون أحد جيبات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

 

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