تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
السبت
23° - 20°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.43
يورو
3.43
جنيه مصري
0.18
دينار أردني
4.84
جنيه إسترليني
3.92
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
مقاومون يستهدفون أحد جيبات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:52 ص
28 سبتمبر 2022
مقاومون يستهدفون أحد جيبات الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين
متعلقات
بالفيديو
مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس
06:53 ص
بالفيديو
الصحة : 4 إصابات برصاص الاحتلال بينهم إصابتان حرجة خلال اقتحام جنين
09:38 ص
شهيد متأثراً بجراحه خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية غرب جنين فجراً
08:30 ص
بالفيديو
على وقع اشتباكات مُسلحة..3 إصابات خلال اقتحام جنين واعتقال الأسير المحرر مجد السعدي
07:07 ص
عاجل