بالفيديو جـنين تنتصر ببسالة شـــهدائها.. الاحتلال يحول المخيم لساحــة حرب بأعتى الأسلحة

سطر ثلاثة شــهداء من مخيم جنين اليوم الأربعاء 28/9/2022 الذين ارتقوا بعد معركة بطولية ملحمة عسكرية استمرت لساعات مع قوات الاحتلال الذي استخدم أعتى الأسلحة أرضا وجوا دون أن يعلنوا عن استسلامهم ، ليستمروا في مواجهة الاحتلال والتصدي له لساعات دون أي تراجع .

قوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة لمخيم جنين ، يرافقها عدد من الدبابات ، وتحميها الطائرات ، دخلت المخيم بطريقة مباغتة عبر قوات عسكرية خاصة ، لتعلن أن الهدف من الحملة هو اغتيال عبد الرحمن حازم شقيق الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب التي أدت لمقتل عدد من جنود الاحتلال .

وتصدت كتيبة جنين لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة ، معلنةً عن استهداف عدد من آليات الاحتلال التي اقتحمت المخيم .

وأكدت وزارة الصحة بجنين وصول ثلاثة شهداء و13 إصابة بجروح مختلفة بينهم حالتان خطرتان خلال العدوان الإسرائيلي على جنين ، حيث تم انتشال الشهيدين عبد الرحمن حازم ومحمد براهمة بعد اشتباكات دارت بينهم وبين قوات الاحتلال الذي استخدم أعتى الأسلحة لساعات طويلة دون أي استسلام .

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت عن اغتيال عبد حازم شقيق الشهيد رعد حازم منفذ عملية "تل أبيب ".

وكانت قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة داخل مخيم جنين ، وجرافات وطائرات مسيرة ، وغيرها من العتاد والأسلحة لكسر إرادة المقاومة في جنين ، التي لم تستسلم منذ اقتحام المخيم وتصدت لقوات الاحتلال .