آخر تطورات موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.. تصريحات مجدلاني بشأن شيكات الشؤون الاجتماعية 2022، هو ما يهم المواطنين الذين يسألون دوماً عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، وكل مايتعلق بالدفعة الكاملة لمخصصات الشؤون الاجتماعية، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية، خاصةً أنه منذ 23 شهراً تمكنت وزارة التنمية من صرف دفعة منقوصة بقيمة 400 شيكل العام الحالي، وقبلها دفعة بـ700 شيكل، منتصف العام المنصرم، لذا يحاول فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن يبحث عن آخر تطورات موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.. تصريحات مجدلاني بشأن شيكات الشؤون.

آخر تطورات موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

وتحدث وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، عن أخر تطورات موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أكد إنه خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، بعد ترتيب الأمر مع وزارة المالية.

فيما كشف مجدلاني عن نيته زيارة غزة خلال الفترة القريبة القادمة، لترتيب ملفات هامة تخص الوزارة ومستفيدي الشؤون الاجتماعية.





صرف دفعة كاملة من مخصصات الشؤون الاجتماعية

ومن المنتظر أن تصرف وزارة التنمية الاجتماعية خلال الشهر الحالي، دفعة كاملة للمستفيدين من شيكات أو مخصصات الشؤون، إذ يبلغ عددهم 116 ألف مستفيد منهم 81 ألف في المحافظات الجنوبية (غزة).

أما في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، فيبلغ عدد المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية وفق البيانات الرسمية المتوفرة نحو 35 ألف أسرة، حيث يصل إجمالي المبلغ الذي سيصرف 137 مليون شيكل.

وتعيش الأسر المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية ظروفا صعبة، حيث تمكنت وزارة التنمية من صرف دفعة منقوصة بقيمة 400 شيكل العام الحالي، وقبلها دفعة بـ700 شيكل، منتصف العام المنصرم.

موعد صرف شيكات مخصصات الشؤون الاجتماعية شهر 9، قدمناه لكم في سياق التقرير، إذ ينتظر خلال الأيام المقبلة أن يصدر إعلانا رسميا من قبل وزارة المالية؛ لمعرفة اليوم الدقيق لصرف المخصصات.

الاتحاد الأوروبي يصرف المنح المالية المخصصة للشؤون الاجتماعية

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في شهر يونيو الماضي، عودة صرف المنح المالية المخصصة للفلسطينيين عن عام 2021، مشيرة إلى أن مساهمة الاتحاد للسلطة سنويا تبلغ 600 مليون يورو، تخصص لدعم "الميزانية، أونروا، المخصصات الاجتماعية، مشافي القدس).

ومنذ 2017 تم تعليق المنح الأمريكية للميزانية الفلسطينية، تبعه تراجع حاد في المنح العربية منذ النصف الأول من 2020 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان منفصل، إن المفوضية وافقت على حزمة مساعدات جديدة لفلسطين بقيمة 224.8 مليون يورو (233 مليون دولار).

يجدرّ الإشارة إلى أن قرابة 116 ألف أسرة تستفيد من برنامج الشؤون الاجتماعية، منها حوالي 80 ألف أسرة بغزة، لم تتلق سوى دفعتين فقط منذ عامين، بإجمالي 1000 شيقل فقط حصيلة كليهما.