تراجع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022

شهدت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول 2022، تراجعاً وهبوطاً بشكل طفيف.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

وسجل جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن تراجعًا طفيف إلى مستوي ، 37.38 دينار (52.65 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب

وتراجع جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق)، مسجلا 32.71 دينار (46.07 دولار)

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال تعاملات اليوم، انخفاضا إلى مستوي 1.162 ألف دينار (1638 دولارًا)

وسجل الجنية الذهب اليوم في الأردن خلال التعاملات الصباحية 261.65 دينار( 368.58 دولار )

أسعار الذهب عالميا

على عكس تيار أسعار الذهب العالمية جاءت أسعار الذهب في الأردن، حيث شهد الأسعار العالمية، ارتفاعات خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.59% أو ما يعادل 9.68 دولار لتصل إلى 1632.12 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 04:52 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.32% تعادل 5.25 دولار لتصل إلى 1638.65 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.17% إلى 18.51 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.78% إلى 849.65 دولار، فيما ارتفع البلاديوم بنحو 0.39% إلى 2049.03 دولار.