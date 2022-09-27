بأمر ملكي: ابن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لوالده لأول مرة تحدث

أعلن التلفزيون السعودية مساء الثلاثاء 27/9/2022، أوامر ملكية، أهمها تعيين ولي العهد محمد بن سلمان، بمنصب رئيس مجلس الوزراء، خلفا لوالده الملك سلمان.

وقال التلفزيون السعودي إن أمرا ملكيا صدر بتعيين محمد بن سلمان بهذا المنصب، في استثناء لما تنص عليه المادة 56 من نظام الحكم في السعودية، والتي تحصر هذا المنصب بملك البلاد فقط.

ونوه القرار الملكي إلا أن الجلسات التي يحضرها الملك سلمان ستكون برئاسته، رغم القرار.

ولأول مرة في تاريخ السعودية الحديث، يكون منصب رئيس مجلس الوزراء ليس من اختصاص ملك البلاد.

ويعني القرار بحسب وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء سيعاد تشكيله.

كما تضمنت الأوامر الملكية، تعيين الأمير خالد بن سلمان، بمنصب وزير الدفاع، خلفا لشقيقه ولي العهد محمد بن سلمان، الذي شغل هذا المنصب منذ مطلع العام 2015.

وجاء في الأوامر الملكية تعيين طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعداً لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكي بتعيين يوسف البنيان وزيرا للتعليم.