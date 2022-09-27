الاحتلال الإسرائيلي يؤكد عدم اعترافه بالاستفتاء الشعبي الروسي على أوكرانيا

أكدت ما تسمى بـ"وزارة الخارجية الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لن تعترف بنتائج الاستفتاء الشعبي التي أشرفت عليها روسيا في بعض المناطق التابعة لأوكرانيا.

وأوضحت الخارجية، أن حكومة الاحتلال في (تل ابيب) تعترف بسيادة أوكرانيا الكاملة على أراضيها.

وكشفت بيانات اللجان الانتخابية في مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا، اليوم، بعد فرز جميع الأصوات على الأراضي الروسية، أن 97.81% من سكان المقاطعة صوتوا لصالح انضمامها إلى روسيا.

وأعلنت اللجان الانتخابية لجمهورية لوغانسك الشعبية أنه بعد فرز جميع الأصوات، أكدت النتائج أن 97.93% من سكان الجمهورية المتواجدين على الأراضي الروسية صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.

كما أشارت اللجان الانتخابية لجمهورية دونيتسك الشعبية إلى أنه بعد فرز جميع الأصوات في مراكز الاقتراع على الأراضي الروسية.

وأكدت النتائج أن 98.69% من سكان الجمهورية صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.