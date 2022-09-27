ماجواير يعتذر عن أخطائه أمام ألمانيا

اعتذر هاري ماجواير، مدافع إنجلترا ومانشستر يونايتد، عن الأخطاء التي ارتكبها خلال التعادل مع ألمانيا بنتيجة 3-3، أمس الإثنين، في دوري الأمم الأوروبية.



وكان ماجواير مرر الكرة بالخطأ خلال المباراة للألماني جمال موسيالا، ليتوغل الأخير داخل منطقة جزاء منتخب إنجلترا، ويراوغ مدافع يونايتد الذي أعاقه، ليحصل المانشافت على ركلة جزاء.



وأخطأ ماجواير مرة أخرى في التعامل مع كرة أمام منطقة جزاء ألمانيا، ليستخلصها منه دفاع المانشافت ويحولها إلى هجمة مرتدة، أنهاها كاي هافيرتز بهدف آخر للألمان.



وكتب ماجواير، على حسابه بشبكة "إنستجرام": "أعتذر.. الأخطاء جزء من اللعبة.. لقد أعادنا الفتيان إلى المباراة بقتال رائع وروح كبيرة".



وأتم: "نركز على الإيجابيات ونتطلع إلى قطر (كأس العالم).. إن الأوقات العصيبة ستجعلنا أقوى".

