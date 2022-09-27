ميدفيديف: لروسيا الحق باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا

اعتبر الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تمتلك الحق في استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا إذا تعرضت للتهديد، وقال:" إن الغرب لن يجرؤ على التدخل".

ويُشار إلى أن هذا التهديد الذي وججه مدفيدف لأوكرانيا هو أشد تهديد حتى الآن.

وقال ميدفيديف، الذي يشغل منصب أمين عام مجلس الأمن الروسي الذي يترأسه الرئيس فلاديمير بوتين:" إذا تجاوز التهديد لروسيا حدا معينا من الخطر، فسيتعين علينا الرد دون طلب موافقة أي شخص ولا إجراء مشاورات طويلة"، مؤكدا أن التهديد باستخدام السلاح النووي "ليس خدعة".

وقال مدفيدف:" إن القوات المسلحة الروسية ستعزز بشكل كبير الدفاع عن كل المناطق التي سيتم ضمها" إلى روسيا.

وأشار إلى أن تعزيز الدفاع يمر عبر الإمكانات التي تتيحها حالة التعبئة المعلنة في روسيا، إنما كذلك عبر استخدام كل الأسلحة الروسية بما فيها الاسلحة الإستراتيجية وتلك التي تقوم على مبادئ جديدة".

وشدد ميدفيديف على أنه يحق لروسيا استخدام السلاح الذري إذا كان ذلك ضروريا، في حالات محددة مسبقا، مع الاحترام الصارم لمبادئ السياسة الحكومية على صعيد الردع النووي".

جدير ذكره أنه ميدفيديف هو أحد أعضاء الدائرة المقربة لبوتين، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه يعبر عن آراء الرئيس الروسي.