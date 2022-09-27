هيئة الاسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المعتقل المصاب بالسرطان عاصف رفاعي

حملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير حياة الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي ( 20عاما) من بلدة كفر عين، والذي اعتقلته قوة كبيرة من الاحتلال قبل عدة أيام .

وقالت الهيئة:" أن الأسير رفاعي مصاب بالسرطان القولون والغدد كما أنه أسير سابق كان قد اعتقل عدة مرات" .

وتابعت الهيئة أن الأسير يحتاج الى رعاية ومتابعة طبية حثيثة في ظل خطورة وضعه الصحي .

وأشارت الهيئة أنه تم تمديد توقيف الأسير حتى تاريخ 2.10.2022 لاستكمال التحقيق

يذكر أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها العديد من الأسرى المرضى من بينهم 23 أسيرًا ومعتقلًا يعانون من السرطان، والأورام بدرجات متفاوتة .