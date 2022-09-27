بالصور فاكهة الغزيين البحرية.. كميات أقل من العام الماضي والأسعار لم تصل للمطلوب!

تُعد سمكة السلطعون من الأنواع المشهورة منذ فترة طويلة كنوع من الأكلات المميزة والمفيدة للجسم وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية؛ لذلك يبحث عنها الكثير من الناس وخاصة في غزة.

وفي الأونة الأخيرة شهد هذا النوع من الحيوانات البحرية إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين في قطاع غزة، بحيث أصبحت فاكهة الغزيين المفضلة وهذا ما جعل أسعار بيعه ترتفع عن السنوات الماضية.

زيادة صيد السلطعون

زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في قطاع غزة، أكد أن صيد السلطعونات خلال الفترة الأخيرة زاد بشكل كبير لعدة أسباب ومنها: أولا: أنه من الأسماك التي تعيش في المناطق القريبة من الشاطئ ولا تحتاج لمحروقات من أجل قطع مسافات بالمراكب، وثانياً هي فرصة لتشغيل عدد كبير من الصيادين ومصدر دخل لهم.

وقال بكر خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطيمن اليوم الإخبارية":"إن من الأسباب الأخرى التي دفعت لزيادة التركيز على صيد السلطعون في بحر غزة، هي زيادة أسعار بيع السلطعون في أسواق غزة، موضحاً أن الطلب الكبير على السلطعون هو الذي رفع من سعره مؤخراً".





ارتفاع أسعار السلطعون

وأضاف:"من الأسباب التي ساعدت على ارتفاع أسعار السلطعونات هي التصدير إلى السوق الخارجي في الداخل المحتل والضف الغربية".

وتابع بكر:" في السابق كان الناس لا يعرفون طرق طهيه، موضحاً أنه الآن أصبح هناك مجموعة متنوعة من طرق طهيه سواء الشوي او الشوربة أو بالرز أو بالصلصة وتختلف كل تشكيلة عن الأخرى في الطعم".

زيادة الطلب عليها

وأوضح بكر إلى أن سبب زيادة بحث الناس في غزة عن السلطعون، هو التطور التكنولوجي وزيادة بحث الناس على الانترنت عن فوائد السلطعون، مشيراً إلى أنه اتضح أن السلطعون يحتوي على كامل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ففيها البروتين والمعادن والفيتامين والزنك والنحاس.





أسعارها

وعن أسعار السلطعون، بين بكر أن سعر السلطعون يحدده نوعه وحجمه، لافتاً إلى أن المشهور في قطاع غزة هو الذكر والأنثى والطلب بشكل أكبر على سلطعون الأنثى لأنه يمتاز بوجود "البطارخ" المفيدة جداً في السلطعون وكميات اللحم فيها أكبر بكثير من الذكر.

وبين أن سلطعون الذكر يتميز بلون الرجل الأمامية بلون أزرق، أما الأنثى يتميز بالرجل ذات اللون الأحمر، مشيراً إلى أن السلطعون الأنثى يتميز بالثقل الكبير في وزنه من الذكر.

وأشار بكر إلى أن حجم السلطعون له دور كبير في تحديد سعره حيث أن البكسة التي ما بين 4-5 كيلو ذات الحبة الصغيرة في الأسواق سعرها يتراوح بين 15-20 شيكل، أما الحبة الكبيرة فتباع من 30-50 شيكل وكله متعلق بسوق العرض والطلب.

كميات ضعيفة

وقال بكر:"كميات السلطعون في العام الحالي أضعف بكثير من العامين السابقين، وهذا ما يفسر ارتفاع سعرها مؤخراً، موضحاً أن هذه الكميات هي كافية بالنسبة لقطاع غزة".

وعن حقيقة وجود نوع معين من السلطعون غير صحيح، نفى بكر هذا الأمر مشدداً على ضرورة عدم تناول سمكة الأرنب السامة التي تم التحذير منها سابقاً.













