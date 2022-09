التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والبرتغال.. معلق مباراة إسبانيا ضد البرتغال اليوم، يبحث عشاق مرة القدم في العالم في عن التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والمعلق الرياضي لمباراة إسبانيا والبرتغال، حيث إنها تعتبر من أقوى المباريات على صعيد منتخبات قارة أوروبا، إذ إن هذين المنتخبين يضمان نجوما من ألمع نجوم كرة القدم في العالم، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث من المقرر أن يحل منتخب إسبانيا ضيفًا على منتخب البرتغال الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والقدس، التاسعة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، في ملعب مونيسيبال في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

ويبحث جمهور كرة القدم عن مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، حيث يبحث الجمهور عن، التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والبرتغال.. معلق مباراة إسبانيا ضد البرتغال اليوم، فهي تعتبر من أقوى المباريات، بالرغم من تراجع مستوى المنتخب الإسباني بعد الهزيمة أمام المنتخب السويسري في المباراة الماضية، وهو ما يضع المدير الفني للفريق لويس أنريكي تحت الضغط الكبير على أمل ألا يتم إقالته قبل بدء بطولة كأس العالم، لذلك يسعى إلى الفوز وحصد النقاط الثلاثة، ولذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والبرتغال.

ساعات قليلة على انطلاق المباراة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال، حيث يبحث عشاق كرة القدم عن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، ولم يتم إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر أي قناة في منطقة الشرق الأوسط، وإنما يتم عرض البطولة عبر تطبيق UEFA TV كما يمكن مشاهدته أيضًا عبر الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

التشكيل المتوقع لإسبانيا ضد البرتغال، ومن المتوقع أن يقود المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي الفريق ضد نظيره البرتغال في بطولة الأمم الأوروبية، بتشكيلة تضم النجوم الذين لهم تأثير كبير حيث من المتوقع أن يخوض أنريكي التشكيل | 4-3-3

ديوجو كوستا

جواو كانسيلو - دانيلو بيريرا - روبين دياش - ديوجو دالوت

برونو فيرنانديش - بالينيا - روبين نيفيس

رافائيل لياو - كريستيانو رونالدو - بيرناردو سيلفا

التشكيل المتوقع للبرتغال ضد إسبانيا، من المتوقع أن يعتمد المدرب سانتوس على تشكيل يضم كل النجوم المتاحين، فهو يحرص جيدا على خوض مباراة كبيرة يقوم من خلالها بحصد النقاط الثلاثة، ستكون المباراة صراع مباشر على الصدارة والتأهل عن المجموعة، يحتل زملاء رونالدو المركز الأول بعشر نقاط، بفارق نقطتين عن الماتادور الوصيف.

أوناي سيمون

جوردي ألبا - باو توريس - إيريك جارسيا - داني كارباخال

بيدري - رودري - كوكي

فيران توريس - ألفارو موراتا - بابلو سارابيا

