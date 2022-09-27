تعافي بسيط على أسعار النفط   



صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الثلاثاء، مع بقائها قرب أدنى مستوياتها منذ مطلع 2022، وسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، وقوة الدولار.

ويستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في نحو 21 عاما، وسط ارتفاع قوي أمام معظم العملات، الأمر الذي يزيد كلفة واردات النفط الخام على الاقتصادات.

وبحلول الساعة (09:00 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون الأول، بنسبة 1.62 بالمئة أو 1.33 دولار، إلى 84.19 دولارا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 1.50 بالمئة أو 1.15 دولار، إلى 77.92 دولارا للبرميل.

ولا يزال بيان الفيدرالي الأمريكي الصادر، الأربعاء الماضي، يلقي بظلال سلبية على الأسواق، إذ أعلن عزمه تنفيذ زيادتين إضافيتين على أسعار الفائدة في الاجتماعين المتبقيين هذا العام، خلال نوفمبر وديسمبر.