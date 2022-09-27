الإعصار "إيان" يقترب من كوبا

يقترب إعصار "إيان"، الذي تحوّل، اليوم الثلاثاء، إلى إعصار شديد القوة" من كوبا، في حين تتأهب ولاية فلوريدا الأميركية لوصوله أيضا.

وأعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، أن "إيان" بات الآن من الفئة 3 أي "إعصار شديد القوة"، مع رياح تبلغ سرعتها 185 كيلومترا في الساعة.

وأشار إلى أن الإعصار يصبح "شديد القوة"، أي من فئة 3 و4 و5 على هذا المقياس، عندما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 178 كيلومترا في الساعة.

ويُشار إلى أنه من شأن الإعصار في هذه الحالة أن يلحق أضرارا " مدمرة" بالمنازل والأبنية مع اقتلاع أشجار والتأثير سلبا على توزيع المياه والكهرباء.

وأوضح المركز أن الإعصار سيضرب كوبا قريبا.

وأعلن الدفاع المدني الكوبي منذ يوم أمس الاثنين حالة الانذار في المقاطعات الست غرب البلاد، وهي: بينيار ديل ريو، وارتيميسا، وهافانا، ومايابيكي، وسينفويغوس، وجزيرة خوبنتود الوقعة على بعد 344 كيلومترا جنوب العاصمة.

وتراوح ارتفاع الأمواج بين خمسة وسبعة أمتار. واجلت السلطات نحو 50 ألف شخص من بينيار ديل ريو.

كما وضعت جزيرة غراند كايمان التابعة للمملكة المتحدة في حال انذار أيضا.