بالفيديو مرابطة مقدسية تبكي بعد اعتداء قوات الاحتلال عليها في الأقصى

اعتدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، على مرابطات مقدسيات في المسجد الأقصى المبارك.

وأظهرت مقاطع فيديو، لمرابطة مقدسية تبكي بعد اعتداء قوات الاحتلال عليها، أثناء تلاوتها القرآن الكريم في المسجد الأقصى.

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء 27/9/2022، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة في أجواء المسجد الأقصى، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين.

ويشار إلى أن الجماعات المتطرفة اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك بالأمس ومارست طقوساً تلمودية بحجة الأعياد، وسط تصدي من المرابطين.