"مانويل مسلم" يدعو مسيحيي فلسطين للنفير والدفاع عن الأقصى

حذّر رئيس "الهيئة الشعبية والعالمية لعدالة وسلام القدس"، الأب مانويل مسلم، اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، من "نجاح مخططات المستوطنين بهدم المسجد الأقصى، مؤكداً أنها تعني تدمير الوجود المسيحي والإسلامي في القدس.

ودعا "الأب مسلم" في تصريح صحفي، المسيحيين في فلسطين للنفير وحماية المسجد الأقصى من الاحتلال "الإسرائيلي".

وشدد على أن المسيحيين في القدس وعموم فلسطين التاريخية بـ "ضرورة النفير والانضمام إلى المسلمين في الدفاع عن الأقصى، وحمايته من الاحتلال".

كما دعا لـ "مسيرة إسلامية مسيحية موحدة من جميع بلدات فلسطين نحو القدس، للتعبير عن الإصرار على الوجود في فلسطين رغم كل ما يخطط له الاحتلال".

وبدأت "جماعات الهيكل" المزعوم، اليوم، تنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة موسم الأعياد اليهودية، الذي يستمر حتى أكتوبر المقبل.