فشل مفاوضات برشلونة ودي يونج

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن برشلونة لم يتوصل لاتفاق مع لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج، بشأن تخفيض راتبه مع الفريق.



ودخل برشلونة في مفاوضات طويلة مع دي يونج، من أجل تخفيض راتبه في العقد الذي وقعه 2020، وجعله واحدًا من أعلى اللاعبين ربحًا في النادي.



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تكلفة عقد دي يونج في برشلونة ارتفعت إلى 42 مليون يورو.



وأضافت أن برشلونة كثف مفاوضاته مع اللاعب ووكيله من أجل تخفيض الراتب، خصوصًا بعدما فشل عملية التخلص منه، لكنهما رفضا اقتراحات البارسا.



وحاول برشلونة التخلص من دي يونج، في الميركاتو الصيفي الماضي، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بضمه، لكن اللاعب تمسك بالبقاء في كامب نو.

