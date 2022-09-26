د. الهندي: العلامة القرضاوي كان قريباً من المقاومة و دافع عنها في المحافل التي شارك بها

نعى رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي العلامة يوسف االقرضاوي، الذي وافته المنية اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022.

و قال الدكتور الهندي إن الشيخ القرضاوي كان قريباً من المقاومة و محباً مؤيداً لها، و دافع عنها في العديد من المحافل التي حضرها و شارك فيها.

و أضاف: "بعد مسيرة طويلة من الدعوة والعمل رحل فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي عن عمر ناهز الـ (96 عاماً) قضاها عالماً وفقيهاً مجتهداً ، وقد حظيت القضية الفلسطينية على مساحة كبيرة من جهده وتحركاته وأحاديثه ولقاءاته المختلفة".

و تابع الهندي يقول: "إننا إذ ننعى هذا الشيخ الجليل والعلامة المجتهد ، فإننا نعزي أنفسنا بوفاته ونعزي أسرته وكل أحبائه وتلاميذه ، ونعزي إخوانه في الاتحاد العالمي للعلماء الذي أسسه الدكتور القرضاوي واختير رئيسا له لسنوات طويلة" .

و فيما يلي النص الكامل لتصريح د. الهندي الذي نعى فيه العلامة القرضاوي:

بعد مسيرة طويلة من الدعوة والعمل رحل فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي عن عمر ناهز الـ (96 عاماً) قضاها عالماً وفقيهاً مجتهداً ، وقد حظيت القضية الفلسطينية على مساحة كبيرة من جهده وتحركاته وأحاديثه ولقاءاته المختلفة.

وقد كان قريباً من المقاومة ومحباً لها ومؤيداً لدورها ومدافعاً عنها في العديد من المحافل التي حضرها وشارك فيها .

إننا إذ ننعى هذا الشيخ الجليل والعلامة المجتهد ، فإننا نعزي أنفسنا بوفاته ونعزي أسرته وكل أحبائه وتلاميذه ، ونعزي إخوانه في الاتحاد العالمي للعلماء الذي أسسه الدكتور القرضاوي واختير رئيسا له لسنوات طويلة .

رحم الله العلامة الدكتور القرضاوي رحمة واسعة ، ونسأله تعالى أن يرفع درجاته في عليين وأن يتقبل صالح أعماله وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون