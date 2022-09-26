القيادي عدنان: الاعتداء على الأقصى ثمنه باهظ ولن يمر مرور الكرام

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر خضر عدنان، جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية للغضب بسبب ما يجري من اقتحام للمتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وقال القيادي عدنان تعقيبًا لاقتحام الأقصى: "إن ما جرى في الأقصى هو عدوان سافر يأتي في سياق الحرب المتواصلة بحق شعبنا، وإهانة لكل الرموز الإسلامية ومقدسات المسلمين.

وأكد أن حالة الغضب والثورة من أبناء شعبنا والأمتين تجعل العدو يدرك تمامًا أن لاقتحاماته للمسجد الأقصى ثمنًا باهظاً، مطالبًا برفع الصوت في وجه الداعمين للاحتلال.

وأضاف: "إن مسيرة الدماء متواصلة منذ احتلال القدس، وتستمر اليوم في جنين ونابلس ورام الله وكل المدن الفلسطينية، حتى زوال الاحتلال"

كما دعا، كل حر وغيور للرباط والتصدي في وجه التهويد والاقتحام، ليعلم الاحتلال أن الاعتداء على الأقصى ثمنه باهظ ولن يمر مرور الكرام، مشيرًا إلى أن الاحتلال حاول من خلال استفزازاته المتكررة في الأقصى والاعتداء على المرابطين، أن يجعل تلك الصورة مقبولة لدى الجميع.

ولفت إلى أن لا قيمة للفلسطينيين والعرب بدون المسجد الأقصى المبارك، ونوجه التحية إلى المرابطين دفاعًا عن قبلة المسلمين الأولى ومعراج النبوة.