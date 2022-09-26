انخفاض أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 26/9/2022 ، حالة من الاستقرار عند أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف، وذلك في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية قد تراجع 0.3% ليصل إلى 1637.85 دولار للأوقية "الأونصة".

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى 1645 دولارا أمريكيا.

ويأتي هذا الانخفاض في أسعار المعدن النفيس، في ظل ما تشهده العملة الأمريكية من ارتفاع مؤشرها أمام 6 عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عشرون عاما.

وشهدت سعر الفضة انخفاضا بنسبة 1.6% لتصل إلى 18.54 دولار للأونصة، فيما صعد سعر البلاتين بنسبة 0.5% لتصل إلى 858.40 دولار، كما ارتفع سعر البلاديوم 0.9% إلى 2084.79 دولار.