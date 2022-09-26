الجهاد تُحيي ذكرى الشهداء جعار وعجاج وأشقر في طولكرم

أحيت حركة الجهاد الإسلامي الذكرى السنوية السابعة عشر لاستشهاد المجاهدين جميل جعار من بلدة علار، وسعيد أشقر ورائد عجاج من بلدة صيدا في محافظة طولكرم بالضفة المحتلة.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان خلال زيارة عوائل الشهداء الكرام، إننا في حركة الجهاد نحيي الذكرى السنوية للشهداء الأبطال لنجدد البيعة معهم على مواصلة درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير ودحر المحتل عن أرضنا ومقدساتنا.

وفي منزل عائلة الشهيد جميل جعار نقل القيادي عدنان التحية لوالدة الشهيد ولأهله وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يفك أسر أخويه الأسيرين جمال وجلال جعار، وجميع الأسرى في سجون الاحتلال.

كما أجرى القيادي خضر عدنان اتصالاً هاتفياً بعائلة الشهيد رائد عجاج في ذكرى استشهاد نجلهم، للاطمئنان على سلامة والدهم الذي يمر بوعكة صحية، داعياً له بالصحة والسلامة.

يذكر أن الشهداء جميل جعار وسعيد الأشقر ورائد عجاج من مجاهدي سرايا القدس، ولهم دور كبير في عدد من العمليات البطولية، وارتقوا شهداء في 23 سبتمبر عام 2005م، بعد محاصرتهم وخوض اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.