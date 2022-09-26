تراجع أسعار النفط في العالم اليوم الاثنين 26-9-2022

أفادت بيانات اقتصادية، اليوم الاثنين، أن أسعار النفط تواصل تراجعها، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" اليوم بأكثر من 1% إلى دون مستوى 84 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 14 يناير 2022.

وبحسب بيانات موقع "بلومبرغ"، أنه بحلول الساعة 09:13 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.22% إلى 77.78 دولار للبرميل.

كما وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.22% أيضا إلى 83.99 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 14 يناير 2022.

يأتي التراجع في ظل مخاوف اقتصادية من انخفاض الطلب على الخام، ولاسيما مع اتجاه البنوك المركزية في العالم لرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.