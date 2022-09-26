هاكرز روسي ينشر معلومات ما يزيد عن ألف جاسوس أوكراني

أعلنت مجموعة هاكرز تسمى نفسها "الهاكرز الروس الغاضبين"، اليوم الاثنين، عن نشر معلومات للجمهور حول أكثر من 1.5 ألف من موظفي جهاز الاستخبارات الخارجية في أوكرانيا.

وأوضحت مجموعة هاكرز، أنه تم نشر بيانات عن هؤلاء الموظفين على موقع "نمسيس" ( Nemesis).

وتتضمن البيانات بحسب الهيئات الأمنية المختصة الروسية، معلومات عن عناصر الاستخبارات الخارجية الأوكرانية "الذين يعملون تحت غطاء السفارات في أكثر من 20 دولة".

وتضم قائمة هذه الدول، بعض البلدان التي تدعم أوكرانيا بنشاط في مواجهتها مع روسيا (الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وبولندا)، وكذلك الدول ذات الموقف الأكثر تحفظا، بما في ذلك أذربيجان والأرجنتين وهنغاريا واليونان والعراق وجنوب إفريقيا وطاجيكستان وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، تم نشر معلومات عن ضباط الاستخبارات الأوكرانيين العاملين في بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو، وغيرها.

ووفقا للقراصنة، تم التسلل إلى قاعدة بيانات موظفي وزارة الخارجية الأوكرانية ومن ثم جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، وبعد ذلك تمت مقارنتها.