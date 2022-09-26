الطقس : ارتفاع الحرارة

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم الاثنين 26/9/2022 أن ارتفاعاً يطرأ طفيف على درجات الحرارة فيكون الجو صافياً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة . ويسود خلال ساعات النهار جو صيفي حار نسبي الى حار. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو درجتين مئويتين. مع ساعات ما بعد العصر تنخفض الحرارة من جديد ويسود جو معتدل يصبح لاحقاً منعش ومن ثم بارد نسبي في المناطق الجبلية العالية.

وغدا يوم الثلاثاء، يكون الجو صافياً، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ويبقى الجو حاراً سبياً الى حار في ساعات الظهيرة فقط. ومع المساء يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.